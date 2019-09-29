الاكثر مشاهدة - شاهد ما حدث للمنزل الذي قُتل بداخله الحارس الشخصي للملك سلمان عقب الحادثة مباشرة .. وكيف كان مصير الجاني (صورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ما حدث للمنزل الذي قُتل بداخله الحارس الشخصي للملك سلمان عقب الحادثة مباشرة .. وكيف كان مصير الجاني (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر صورة لحظة تواجد الجهات الأمنية وتطويقها منزل فيصل السبتي صديق اللواء عبدالعزيز الفغم الذي قتل فيه أثناء تحصن الجاني داخل المنزل الواقع في حي الشاطئ بمدينة جدة . حيث خرج القاتل بعد مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم وإصابة تركي السبتي وأحد العمالة في منزل صديق الفغم وبادر بإطلاق النار باتجاه رجال الأمن ومقاومتهم محاولاً الهرب مما أدى إلى مقتله فوراً . ​​ Advertisements ​ ​​ ​​​​​​​

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