الاكثر مشاهدة - دون إعلان سابق : ظهور جديد ومفاجئ للرئيس هادي في هذه المحافظة الجنوبية صباح اليوم ..شاهد اول صورة

شكرا لقرائتكم خبر عن دون إعلان سابق : ظهور جديد ومفاجئ للرئيس هادي في هذه المحافظة الجنوبية صباح اليوم ..شاهد اول صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مدينة عتق عاصمة شبوة، اسدال الستار عن لوحة ضخمة تحمل رساله لابناء شبوة من الرئيس عبدربه منصور هادي . وكتب باللوحة تحية خاصة لأبنائنا في شبوة العراقة والمجد ولكل ما أظهروه من كبرياء وشموخ وسلوك حضاري يعكس حضارة اليمن ويخلص امجادة في التعامل المثالي مع كل من غرر بهم . ​​ Advertisements ​ ​​ ​​​​​​​ وصرح سند مجلبع ذيبان نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، الجهة التي قامت بعمل اللوحة، ان الهدف من اللوحة ايصال الرساله الى كل ابناء شبوة ان جميع ابناء اليمن من رئيس الجمهورية وكل اطياف الشعب يفتخرون بموقفهم الوطني الذي سطروه للدفاع عن الوطن وشرعيته”.

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