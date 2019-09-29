الاكثر مشاهدة - بعد ساعات من مقتل عبدالعزيز الفغم .. تعيين حارس جديد للملك سلمان .. شاهد من يكون وما رتبته؟ (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من مقتل عبدالعزيز الفغم .. تعيين حارس جديد للملك سلمان .. شاهد من يكون وما رتبته؟ (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت عدة حسابات، على موقع ”تويتر“، اليوم الأحد، أنباء تفيد بتعيين عبدالله الفغم في موقع شقيقه الراحل عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، في مدينة جدة؛ إثر خلاف بينه وبين صديق له في منزل أحد أصدقائه، فيما أعلنت الشرطة اسم القاتل، وهو ممدوح بن مشعل آل علي.

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وكان الراحل اللواء الفغم، حارسًا شخصيًا للملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، في منتصف العام 2017، أمرًا ملكيًا بترقية عبدالعزيز الفغم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.

ولم يتسن لـ ”إرم نيوز“، التأكد من صحة الأنباء المتداولة عبر موقع ”تويتر“ حتى هذه اللحظة.

وكشف مغردون سعوديون، أن الأب بداح الفغم كان مع الملك عبدالله، مرافقًا خاصًا لعقود طويلة .. وواصل أبناؤه من بعده مسيرتهم مع الملوك“.