الاكثر مشاهدة - آخر ظهور لحارس الملك سلمان عبدالعزيز الفغم قبل مقتله .. شاهد ماذا فعل وأشعل مواقع التواصل (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن آخر ظهور لحارس الملك سلمان عبدالعزيز الفغم قبل مقتله .. شاهد ماذا فعل وأشعل مواقع التواصل (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للواء الركن عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو يمارس الرياضة.

وأظهر الفيديو اللواء الغفم، وهو يرتدي زيا رياضيا ويمارس رياضة المشي على كورنيش جدة، وذلك قبيل أيام من وفاته.

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وشهد المقطع تفاعلا كبير من المتابعين الذين انهالوا بدعوات الرحمة والغفران للواء الفغم، الذي قُتل غدراً على يد أحد أصدقائه أمس (السبت).