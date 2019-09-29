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الاكثر مشاهدة - آخر ظهور لحارس الملك سلمان عبدالعزيز الفغم قبل مقتله .. شاهد ماذا فعل وأشعل مواقع التواصل (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للواء الركن عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو يمارس .

وأظهر الفيديو اللواء الغفم، وهو يرتدي زيا رياضيا ويمارس المشي على كورنيش جدة، وذلك قبيل أيام من وفاته.

 

 

 

 

 

 

 

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وشهد المقطع تفاعلا كبير من المتابعين الذين انهالوا بدعوات الرحمة والغفران للواء الفغم، الذي قُتل غدراً على يد أحد أصدقائه أمس (السبت).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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