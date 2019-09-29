الاكثر مشاهدة - صادم : الفلكي اللبناني الشهير يتنبأ بمقتل حارس الملك سلمان ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ قبل 9 أشهر .. شاهد ماذا قال (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن صادم : الفلكي اللبناني الشهير يتنبأ بمقتل حارس الملك سلمان ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ قبل 9 أشهر .. شاهد ماذا قال (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للمنجم اللبناني ميشيل حايك يتحدث فيه عن الراحل اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان الشخصي ضمن توقعات العام 2019 قائلاً ” بقوه بيتردد اسم عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لجلالة الملك”.

وذلك عبر برنامح تلفزيوني يطل فيه ميشيل حايك كل بداية سنة ميلادية يتحدث عن التوقعات التي ستحدث لبعض الشخصيات والبلدان .

وقد حرم الدين الإسلامي التنجيم وتصديق المنجمين في القرآن الكريم والسنة النبوية حيث كذب المنجمون ولو صدقوا . ​​ Advertisements ​ ​​ ​​​​​​​

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