الاكثر مشاهدة - عــــــــــاجل : حريق هائل يلتهم محطة قطار الحرمين في جدة والدفاع المدني يفشل حتى الآن في السيطرة ويفاجئ الجميع بهذا الإعلان (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : حريق هائل يلتهم محطة قطار الحرمين في جدة والدفاع المدني يفشل حتى الآن في السيطرة ويفاجئ الجميع بهذا الإعلان (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مشروع قطار الحرمين، في بيان الأحد أن لا إصابات بسبب الحريق الذي شب في محطة القطار بحي السليمانية في جدة.

وأضاف أن الحريق اندلع في محطة القطار بجدة عند الساعة 12:35 بتوقيت السعودية، ومازال الحريق مستمرًا حتى الساعة 3:20 عصرًا، بحسب قناة العربية.

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وكان الدفاع المدني السعودي، باشر حريقاً في محطة قطار الحرمين في جدة. وأعلنت مديرية الدفاع المدني على تويتر أنه لا توجد أنباء فورية عن وقوع إصابات.

كما أكدت أن فرق الإطفاء تواصل مكافحة الحريق.من جهتها، أوضحت إمارة مكة أن الحريق اندلع في سقف محطة قطار الحرمين دون تسجيل إصابات.

يذكر أن خط السكك الحديدية لقطار الحرمين يقطع مسافة 450 كيلومترا ويربط مدينتي مكة والمدينة بمدينة جدة المطلة على البحر الأحمر. وافتتح المشروع في سبتمبر من العام الماضي.