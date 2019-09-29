الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

مجتهد يستمر في ”النغبشة” ونشر تسريبات جديدة عن مقتل #عبدالعزيز_الفغل ويكشف أمر ماجئ لـ ابن سلمان...

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مجتهد يستمر في ”النغبشة” ونشر تسريبات جديدة عن مقتل #عبدالعزيز_الفغل ويكشف أمر ماجئ لـ ... والان مع التفاصيل

السيسي وبن سلمان وبن زايد

عدن - ياسمين التهامي - محمد علي يفجر مفاجأة جديدة ويشعل الشارع المصري بتسريبات حساسة عن السيسي وبن زايد و بن سلمان .. صور وفيديو

ناطق الحوثة

إعلان عسكري جديد لناطق الحوثي و محمد عبدالسلام يتحدى ويكشف عن حدث مهم جدا سيحدث غدا الأحد الثالثة عصرا بالتمام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجتهد يستمر في ”النغبشة” ونشر تسريبات جديدة عن مقتل #عبدالعزيز_الفغل ويكشف أمر ماجئ لـ ابن سلمان... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا