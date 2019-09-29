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صنعاء - ياسمين الخيامي - في اول تعليق له ..طارق عفاش يباغت الجميع ويكشف سر خطير عن اعلان الحوثيين اسر 3 الوية وفصيل سعودي في محور نجران ( لن تصدق ماذا قال طارق عفاش )

فال العميد طارق عفاش قائد قوات حراس الجمهورية ان الهزائم المتلاحقة التي يتكبدها الحوثيين والجثث التي تصل كل يوم الى صنعاء هي التي اثارت جنونهم ودفعتهم لاختراع هذا الفيلم الهندي .

واضاف في تغريدة له " كلها اكاذيب حوثية لرفع الروح المعنوية للميليشيات التابعة له والتي تختطف الاطفال من منازلهم والذهاب بهم الى جبهات القتال بدلا من الذهاب بهم الى المدارس.

وكانت جماعة الحوثي ، قد زعمت أنها تمكنت من أسر عدد من الجنود السعوديين وغير السعوديين في عملية نوعية أطلقوا عليها اسم "نصر من الله" ونفذت في محافظة نجران السعودية. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين ، يحيى سريع، إن "العملية تعد أكبر عملية استدراج لقوات العدو منذ بدء العدوان واستمرت لمدة أشهر عدة". -------------------------------------------------------------------------------------------------- Advertisements جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: -------------------------------------------------------------------------------------------------- وزعم ، أن "العملية أسفرت عن سقوط 3 ألوية عسكرية من قوات العدو وفصيل كامل من الجيش السعودي، واغتنام مئات الآليات والمدرعات العسكرية". بحسب ما نقلت قناة المسيرة.



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