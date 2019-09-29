مقتل شاب وإصابة آخر برصاص مسلحين حوثيين بمدينة إب

قتل شاب وأصيب آخر برصاص مسلحين حوثيين في محافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية، لمراسل"يمن شباب نت"، إن الشاب "طه التويتي" قتل وأصيب أحد أقاربه برصاص مسلحين حوثيين في شارع بغداد وسط مدينة إب.



وأضافت المصادر القول إن مسلحين حوثيين، حاولوا إجبار "التويتي" تسليم هاتفه المحمول لتفتيش محتواه، وبعد رفضه أطلقوا النار عليه وعلى أحد أقاربه ولاذوا بالفرار.



وفي الآونة الأخيرة تصاعدت وتيرة الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين، بالتزامن مع الذكرى الخامسة لسيطرة الحوثيين على المحافظة التي تشهد بشكل يومي جرائم وانتهاكات واسعة.



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