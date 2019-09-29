إب..مقتل مواطن من أسرة "الحذيفي" في كمين مسلح يُعيد صراع قبلي إلى الواجهة

قتل مواطن من أسرة" الحذيفي" في مديرية العدين، بكمين مسلح نفذه مجهولون، غرب مدينة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة للحوثيين.

وقال مصدر محلي، إن المواطن " طه الحذيفي" قتل في كمين مسلح بمنطقة "رماضة" في مديرية العدين، وسط اتهامات لأسرة "الحاتمي" المدعومة من الحوثيين بالوقوف وراء العملية.



وأدت الحادثة إلى عودة التوتر والصراع في منطقة رماضة، بين أسرتي بيت الحاتمي وبيت الحذيفي وسط تغذية قيادات حوثية للصراع بين الأسرتين .



وقالت مصادر مطلعة بأن قيادات من مليشيا الحوثي أفرجت عن سجناء متهمين بالقتل من أسرة بيت الحاتمي وأبقت على سجناء بيت الحذيفي.



وكانت جولة الصراع والمواجهات المسلحة التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر والسنوات الأخيرة بين الأسرتين، قد خلفت أكثر من 20 قتيلا وعشرات الجرحى وتضرر ودمار في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

