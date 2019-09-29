شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مقتل عبد العزيز الفغم.. أنباء عن تعيين حارس شخصي جديد للملك سلمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد مقتل عبد العزيز الفغم.. أنباء عن تعيين حارس شخصي جديد للملك سلمان

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" السعوديين، اليوم الأحد، أنباء عن تعيين عبد الله الفغم في منصب شقيقه الراحل عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز.

وقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مقتل اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، إثر إطلاق نار في مدينة جدة، غربي المملكة.

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ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، صباح اليوم، الأحد، عن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه في مساء يوم السبت الموافق 29 / 1 / 1441هـ، وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، ودخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي وخلال الحديث تطور النقاش بين اللواء وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء، ما أدى لإصابة اثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

وكان الراحل حارسا شخصيا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسا شخصيا للملك سلمان بن عبد العزيز، وقد أصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا في منتصف عام 2017، يقضي بترقية عبد العزيز الفغم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.

وكشف مغردون سعوديون أن الأب بداح الفغم كان مع الملك عبد الله مرافقا خاصا لعقود طويلة.. وواصل أبناؤه من بعده مسيرتهم مع الملوك.

ولكن لم تؤكد أي من وسائل الإعلام السعودية هذه الأنباء المتداولة.