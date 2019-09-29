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عدن - ياسمين التهامي - حارس مايكل جاكسون يكشف السر وراء أقنعة ملك البوب

ادعى الحارس السابق لمايكل جاكسون، أن المغني الراحل قام باتباع بعض "الإجراءات الغريبة" بشكل متعمد بنية استفزاز وسائل الإعلام.

وقال مات فيدز، وهو الآن أحد أشهر مدربي اللياقة البدنية والفنون القتالية والرقص، في تصريح لصحيفة "مترو" البريطانية، إن جاكسون كان يعتقد أن سحره سيخبو إذا توقف عن كونه "لغزا" في نظر الجمهور.

وكان "ملك البوب" يرتدي أقنعة طبية ويضع أشرطة لاصقة حول أنفه لإثارة الشكوك حوله، ليتصدر الصفحات الأولى للصحف والمجلات، وفقا لفيدز.