حصري.. شوارع تعز تعج بمنتجات غذائية تحتوي على مواد مسرطنة

الأحد 29 سبتمبر 2019

تعز

كتب الخليج 365 - علي كامل:

أفادت مصادر محلية في محافظة تعز، اليوم السبت، بأن شوارع تعز تعج بمنتجات قاربت على الانتهاء.



وبحسب مصادر "الخليج 365"، ففي ظل غياب تام للجهات المختصة، فإن تجار تعز نفضوا نفايات متاجرهم الى الشوارع وبقالات على حواف الشوارع وجنباتها تعج بمثل هذة المعلبات والمنتجات المختلفة وغالبيتها قريبة الانتهاء.

ووفقا للمصادر، فإن مكتب الصناعة لديه جيش من (الجباة) وليس لديه موظف واحد خبير تغذية وهذة كارثة بحد ذاتها .

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وتساءلت المصادر، متى سنشهد حملات تجريف ومنع مثل تلك البقالات التي تحتل الشوارع وتستقطع مساحات منها.

وذكرت أن "الخدعة الكبرى عندما تجد مثل هذة المنتجات وعليه مدة صلاحية قبل موعد الانتهاء بشهرين أو شهر مع ان هذة المدة ليست فترة أمان.

وشددت على أن" مكتب الصناعة في تعز لايهمه صحة المواطن ،لانه مؤمن انها عمل عادي ولو كانت على حساب صحة المواطن (المحروم) الذي يجدها فرصة بدون وعي لاغتنام بعض هذة المنتجات كونها اقل سعرا دون ان يكترث لصحته واطفاله.

وبينت المصادر أن "هذة المواد مسرطنة وخبراء التغذية هم من يؤكدون ذلك".