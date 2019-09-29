وكيل أول حضرموت يفتتح السكن الطلابي ومقر منتدى طلاب الحموم التنموي بالمكلا

الأحد 29 سبتمبر 2019

وكيل أول حضرموت

كتب الخليج 365

افتتح الشيخ "عمرو بن حبريش العليي" وكيل أول حضرموت رئيس حلف حضرموت رئيس حلف مؤتمر حضرموت الجامع، اليوم بالمكلا السكن الطلابي ومقر منتدى طلاب الحموم التنموي.



وطاف "بن حبريش" ، بمقر المنتدى والسكن الطلابي الذي يتكون من طابقين يضم عددًا من المكاتب الإدارية والمرافق التي تعنى بخدمات الطلاب وتسيير أنشطتهم وتوفير لهم الاحتياجات والمحفزات التي تشجعهم على مواصلة دراستهم الجامعية .

كما أطلع على خطط المنتدى وبرامجه المستقبلية ومن بينها تحقيق مشروع الاستدامة التنموية والوقف الخيري التي تعود بالنفع على الطلاب الوافدين من الارياف , والسعي لخلق شراكات مع مؤسسات التعليم المختلفة.

وأعرب "بن حبريش" عن ارتياحه للجهود المبذولة من قبل منتدى طلاب الحموم التنموي في تجهيز المقر والسكن الطلابي بالمعدات والوسائل اللازمة التي تخدم الطلاب مشيرًا إلى أن ذلك الإنجاز يسهم في تشجيع طلاب الأرياف على مواصلة تعليمهم في مختلف المستويات الجامعية وتوفير لهم بيئة محفزة لذلك .

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مؤكدًا اهتمامه ودعمه لكافة المبادرات الذاتية التي تهدف إلى تشجيع التعليم وحث الطلاب على استكمال دراستهم سواء في المعاهد المهنية والتقنية أو الجامعات وخلق لهم كافة سبل الاستقرار .. معبرًا عن شكره للداعمين من أهل الخير والاحسان الذين اسهموا بدعم المنتدى وتجهيز مقره والسكن الطلابي.

من جانبه أعرب رئيس منتدى طلاب الحموم التنموي عبدالله حاج اليميني عن تقديره البالغ للشيخ عمرو بن حبريش على دعمه ووقوفه الدائم إلى جانب المنتدى ومؤازرة انشطته التي تصب في خدمة الطلاب لافتًا إلى ان المنتدى يتركز نشاطه التطوعي على تقديم المنافع للطلاب وتغطية احتياجات استمرارية تعليمهم في مختلف المستويات التعليمية .

وأشار اليميني الى ان للمنتدى مشاريع مستقبلية ومنها توسيع الاستفادة من انشطته والسكن الطلابي بحيث لا يقتصر على طلاب أبناء الحموم فحسب , بل جميع ابناء حضرموت تنفيذًا لوصية الشهيد الشيخ سعد بن حبريش العليي الذي جمع أطياف المجتمع الحضرمي لما فيه خيرهم وعزتهم.

وقد منح منتدى طلاب الحموم التنموي درعه التذكاري للشيخ عمرو بن حبريش العليي تقديرًا لجهوده في إنجاح مشاريع المنتدى , ومنها مشروع السكن الطلابي.

حضر الافتتاح الكعش سعيد السعيدي , ومسؤول السكن الطلابي سعيد الغرابي , وعدد من قيادة واعضاء المنتدى والمستفيدين من مشروع السكن الطلابي.