- 1/2
- 2/2
الأحد 29 سبتمبر 2019
استهداف حوثي
كتب
الحديدة - الخليج 365
تعرضت مواقع متفرقة تتمركز فيها القوات المشتركة في مديرية الدريهمي لقصف مدفعي عنيف واستهداف بالأسلحة الثقيلة من قبل مليشيات الحوثي ظهر اليوم الأحد.
مصادر عسكرية ميدانية أفادت عن قيام المليشيا بشن قصف مدفعي عنيف على مواقع القوات المشتركة المتمركزة شرق مديرية الدريهمي ، واستخدمت المليشيات خلال عمليات القصف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 82 ومدفعية الهاون من عيار 120.
وأضافت المصادر أن المليشيات فتحت النار على المواقع من الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وأخرى من عيار 12.7 وبسلاح البيكا بشكل مكثف كما أطلقت النار من الأسلحة الرشاشة الخفيفة وبالأسلحة القناصة منذ ساعات الظهيرة وحتى هذه اللحظة.
وفي مناطق جنوب مديرية الدريهمي استهدفت المليشيات مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبالقذائف المدفعية ، ومنها قذائف مدفعية الهاوزر وقذائف مدفعية B10.
كانت هذه تفاصيل خبر استهداف حوثي لمواقع المشتركة شرق وجنوب الدريهمي بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.