الأحد 29 سبتمبر 2019 اب كتب إب - الخليج 365 قتل مواطن برصاص مسلحين في إحدى البلدات بمحافظة إب "وسط البلاد" في ظل فوضى تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وأكد مصدر محلي مقتل مواطن يدعى طه الحذيفي في منطقة رماضة بمديرية العدين غرب محافظة إب برصاص مسلحين مجهولين في ظل صراع بين أسرتي بيت الحذيفي والحاتمي منذ سنوات. Advertisements وأفادت المصادر بعودة التوتر والصراع في منطقة رماضة بمديرية العدين بين أسرتي بيت الحاتمي وبيت الحذيفي وسط تغذية قيادات حوثية للصراع بين الأسرتين وإنحياز مليشيا الحوثي لصالح بيت الحاتمي على حساب بيت الحذيفي. وقالت مصادر مطلعة بأن قيادات من مليشيا الحوثي أفرجت عن سجناء متهمين بالقتل من أسرة بيت الحاتمي وأبقت على سجناء بيت الحذيفي دون الإستجابة لمطالب بيت الحذيفي. وتحدث مصدر من أسرة بيت الحذيفي بأن المواطن طه محمد قاسم الحذيفي قتل بكمين مسلح برصاص مسلحي أسرة الحاتمي فيما تنفي أسرة الحاتمي الوقوق وراء مقتله وتتهم مسلحون من بيت الحذيفي بقتله. وخلفت جولة الصراع والمواجهات المسلحة خلال الأشهر والسنوات الأخيرة بين أسرتي الحذيفي والحاتمي ، والتي أستخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة ، خلفت أكثر من 20 قتيلا وعشرات الجرحى وتضرر ودمار في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر عقب صراع خلف 20 قتيلا..عودة التوتر في "رماضة" إب بعد مقتل أحد أبناء الحذيفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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