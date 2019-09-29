للشهر الثالث على التوالي.. الحوثية تواصل خطف وإخفاء طبيب عيون بإب

الأحد 29 سبتمبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365

تواصل مليشيا الحوثي الإنقلابية اختطاف أحد الأطباء للشهر الثالث على التوالي بعد أن قدم من محافظة عدن إلى محافظة إب وسط اليمن للمشاركة في محيم طبي مجاني.



وقالت مصادر طبية إن مليشيا الحوثي اختطفت الطبيب عقيد علي محمد حسن من نقيل الإبل بمنطقة الحوبان بمحافظة تعز ونقلته إلى سجونها بمحافظة إب منذ نهاية شهر يوليو الماضي.

وأضافت المصادر إن الطبيب قدم من محافظة عدن إلى محافظة إب للمشاركة في المخيم الطبي المجاني للعيون والذي نظمه مستشفى مكى للعيون بمدينة جبلة جنوب غرب مدينة إب.

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وبحسب المصادر فإن مليشيا الحوثي نهبت معدات طبية كانت بحوزة الطبيب وأخفته قسريا دون معرفة مكان سجنه ومصيره ، غير أن سجناء كانوا برفقته في سجن للمليشيا بمقر البحث الجنائي أفرج عنهم فيما بعد كشفوا قبل أيام مصيره لأسرته مؤكدين بأنه بحالة نفسية سيئة للغاية وأن المليشيا الحوثية تمارس عليه عمليات تعذيب نفسية وجسدية.

وحاول أطباء ووجاهات محلية التدخل للإفراج عن طبيب العيون غير أن المليشيا رفضت كل تلك المحاولات وواصلت سجنه في مشهد يؤكد هستيريا المليشيا وإستمرارها بجرائمها تجاه أبناء الشعب اليمني بمختلف شرائحهم الإجتماعية.

وقدم مستشفى مكة للعيون مذكرة إيضاحية لمليشيا الحوثي تفسر قدومه من عدن إلى إب ومشاركته في المخيم المجاني للعيون وقدمت ضمانة بحضوره في حال تم إستدعائه من قبل المليشيا والتي رفضت تلك الضمانة والإفراج عن الطبيب.

وتمارس مليشيا الحوثي انتهاكات واسعة للحقوق والحريات العامة والخاصة منذ سيطرتها على إب منتصف أكتوبر 2014م وبلغت أكثر من عشرة ألف انتهاك وجريمة بحسب تقارير محلية وحقوقية.