تحسن الحركة السياحية في وادي حضرموت بنسبة 42%

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الأحد 29 سبتمبر 2019
حضرموت
كتب
الخليج 365
ارتفعت الحركة السياحية بوادي حضرموت منذ بداية العام الجاري حتى سبتمبر بنحو 82 ألف و 465 سائح بينهم اجانب مقيمين و عرب ومحليين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018 والتي بلغ عدد السياح فيها قرابة 58 الف بزيادة 42 % .
وقال مدير مكتب السياحة بوادي وصحراء حضرموت علي السقاف إنه رافق ذلك زيادة بنسبة 35 % في عدد الليالي السياحة لإقامة النزلاء لنفس الفترة من العام 2019 م والتي بلغت 126 ألف مقارنة بالعام الماضي.
ولفت السقاف الى أن الحركة السياحية للاجانب لنفس الفترة من العام الجاري تراجعت عن العام الماضي بنسبة 17 % الى جانب تراجع الحركة السياحية للعرب بنسبة 29 % بنفس الفترة للعام 2019 م مقارنة بالعام 2018 م ، فيما الحركة السياحية المحلية ارتفعت بنسبة 44 % بنفس الفترة للعام 2019 م .
وبلغ عدد المنشئات السياحية بوادي حضرموت حتى اغسطس الماضي 116 منشاة منها 56 إيوائية و 47 خدمية و 13 حديقة ومنتزهات و صالات الافراح والمناسبات ومطاعم سياحية.
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