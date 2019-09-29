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أول رد من المملكة العربية السعودية عقب إعلان مليشيا الحوثي أسر ثلاثة ألوية عسكرية في نجران

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عدن - ياسمين التهامي - فى مصدر سعودي رفيع المستوى، لصحيفة القبس الكويتية صحة الأنباء التي زعمتها الميليشيات الحوثية بشأن أسر عدد من عناصر قوات التحالف العربي والجنود السعوديين الذين ينتشرون في محافظات يمنية دعماَ لقوات الشرعية.

يأتي ذلك عقب ساعات من زعم مليشيات الحوثي أسر آلاف الجنود في محور نجران بينهم مئات الجنود والضباط السعوديين.                            

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