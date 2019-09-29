شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : اول اعتراف رسمي للامارات بقصف قوات الجيش الوطني التابع للشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت دولة الإمارات صلتها بالاحداث الدائرة في جنوب اليمن . وقالت نائبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة أميرة عبيد الحفيتى، أنها ترفض ادعاءات مندوب اليمن فيما يخص الصراع الحاصل في اليمن . واشارت إلى أنها ستواصل دعمها للحكومة الشرعية في مواجهة ما اسمته الانقلاب الحوثي. Advertisements ونفت ان تكون اهداف الإمارات قد انحرفت. واعترفت المندوبة الإماراتية بقيام الطيران الاماراتي بقصف قوات الجيش في اليمن لكنها ادعت ان القصف استهدف مجاميع ارهابية مسلحة .

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