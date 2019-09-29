تداعيات الانفلات الأمني بمساجد اديم

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عدن - ياسمين التهامي - تداعيات الانفلات الامني بمساجد اديم بتعز
تعز- رضا الجوباني 29/9/2019م
إدارة أمن الشمايتين في تعز اثبتت فشلها الذريع وتورطها في أول اختبارٍ حقيقي لها بعد عملية تغيير المدير السابق واستبداله بآخر ليصبح قرار إقالة العقيد السامعي مجرد تصفية حسابات سياسية.
فبعد تخاذلها عن التدخل السريع لحفظ الأمن في قرية مساجد اديم والانتظار لساعات حتى نفدت ذخيرة المقتحمين
وبعد القبض على العصابة
تتورط ايضاً بأطلاق سراح العصابة المسلحة قبل وصولهم لأدارة الآمن والتحقيق معهم
يذكر أن على الكثير من افرادها تلك العصابة المسلحة قضايا مسبقة وأوامر قهرية بارتكاب جرائم جسيمة ضد الانسانية بالاضافة لماسبق من انتهاكات وأعمال مخالفة للقانون
فقد ارتكبوا جريمة اقلاق السكينة العامة للمدنيين الآمنين عندما كانوا في مسرحها حين تم القبض عليهم
وتدخل إدارة الأمن بهذا الشكل المتأخر هو مجرد انقاذ لتلك العصابة بعد محاصرة الأهالي لأفرادها
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