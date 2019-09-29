مراسل "الخليج 365" يستطلع أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه مأرب في الصرف الصحي

الأحد 29 سبتمبر 2019

مأرب

كتب الخليج 365 - خاص

تفتقر محافظة مأرب، وسط اليمن، إلى خدمات الصرف الصحي، ما يضع السكان أمام تحدٍّ أخطر، هو انتشار الأمراض التي تتسبب بها المياه الآسنة في الطرقات.



تسببت الحرب المستمرة في اليمن منذ أكثر من 5 سنوات بنزوح مئات الآلاف من مناطق مختلفة إلى محافظة مأرب، التي كانت وما زالت محرومة من كثير من الخدمات والبنى التحتية.

وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المحلية في مدينة مأرب لتوفير الخدمات للسكان الأصليين والنازحين، فقد فشلت في بناء شبكات جديدة لمياه الصرف الصحي استجابة للتوسع العمراني الكبير الذي تشهده المدينة منذ سنوات. بذلك، يلجأ السكان الميسورون إلى حفر آبار خاصة للتصريف الصحي تُسمى محلياً بـ"البيّارات"، والتي يجري فيها جمع المياه الآسنة المستخدمة في المنازل، في حين عجز آخرون عن فعل ذلك، خصوصاً القاطنين في مخيمات النزوح، من جراء الأوضاع المعيشية الصعبة.

ويقول المواطن محمد حسين، وهو من سكان المدينة، إنّ "افتقار مأرب وضواحيها الى شبكة رئيسة لمياه الصرف الصحي تسبب في معاناة كبيرة للمواطنين القاطنين فيها، من جراء فيضان مياه المجاري بين الحين والآخر في الشوارع والأحياء".

ويقول يحيى القحاش، إنّ "فيضان مياه المجاري في شوارع وأحياء مدينة مأرب يهدد بكارثة صحية ناتجة عن انتشار الأمراض".

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ويتابع: "المدينة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية توسعاً كبيراً في الرقعة العمرانية، من جراء تدفق النازحين إليها من مختلف مناطق اليمن. وقد أدى ذلك إلى تدني الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين بفعل الضغط عليها". يصف مدينة مأرب بالـ"منكوبة"، فالروائح الكريهة تملأ الشوارع، فضلاً عن انتشار البعوض الناقل للأمراض، نتيجة فيضان مياه المجاري.

ويقول ناصر الريمي، وهو نازح من صنعاء إلى مخيم الجفينة، شرقي مأرب، فيقول إنّ "جميع الأسر النازحة في مخيم الجفينة تعاني من مشاكل مختلفة بسبب غياب شبكات مياه الصرف الصحي وبقية الخدمات الأساسية في المخيم".

حاجة ملحة

إلى ذلك، يُقرّ مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي في محافظة مأرب، حسين الجلال، بالحاجة الملحّة لإنشاء شبكات جديدة لمياه الصرف الصحي في مدينة مأرب، خصوصاً في ظل التزايد المستمر لأعداد النازحين من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين. لكنّ قلة الإمكانات منعت تنفيذ المشروع خلال السنوات القليلة الماضية.

فيضان المجاري

وعن مشكلة فيضان مياه المجاري بين الحين والآخر في شوارع وأحياء مدينة مأرب، يقول الجلال إنّ صندوق النظافة والتحسين في المدينة يعمل باستمرار على شفط المياه من البيّارات الممتلئة، لكنّه يملك شاحنتين للشفط فقط، لذلك يتأخر أحياناً في هذه العملية".