اختتام تدريبات الموج الأحمر 2 ضد الطائرات دون طيار

الأحد 29 سبتمبر 2019

اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك "الموج الأحمر 2" أمس السبت، بمشاركة السعودية، ومصر، والأردن والسودان واليمن وجيبوتي الذي استمر لعدة أيام بالمملكة، وركز على التصدي لهجوم الزوارق السريعة والطائرات المسيرة، والتدريب على أعمال البحث والإنقاذ. واشتملت المرحلة الختامية للتدريب طبقاً لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، على تنفيذ بيان عملي على اقتحام إحدى الجزر الساحلية بتغطية من عناصر القوات الجوية التي نفذت التمهيد النيراني، فضلاً عن تقديم المعاونة الجوية من خلال استطلاع ساحل الجزيرة، وتنفيذ الإبرار الجوي، وإسقاط عناصر القوات الخاصة البحرية على سطح الجزيرة بواسطة طائرات الهليكوبتر المختلفة الطرازات. وقال المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، إن "التدريب تضمن التصدي لهجوم الزوارق السريعة، والطائرات دون طيار باستخدام أنظمة التشويش والحرب الإلكترونية، والتدريب على أعمال البحث والإنقاذ، وتنفيذ تمرين حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها". وأضاف "اشتمل التدريب على أعمال الإمداد بالوقود، وتبادل أسطح الهل بين الوحدات المصرية والسعودية، وحماية سفينة ذات شحنة هامة، إلى جانب التدريب على الرمايات بالذخيرة الحية من أوضاع الرمي المختلفة، وتنفيذ معركة تصادمية بالبحر، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة". وحضر المرحلة الختامية للتدريب، رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد القوات البحرية المصرية الفريق أحمد خالد، إضافةً إلى رؤساء أركان وقادة القوات المسلحة للدول المشتركة في التدريب.

