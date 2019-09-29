صحفي جنوبي يوجه تساؤلا ناريا إلى وزير الخارجية اليمني

الأحد 29 سبتمبر 2019 وجه الكاتب الصحفي، ياسر اليافعي، تساؤلا إلى وزير الخارجية اليمني.

وكتب اليافعي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏سؤال لصبي الإصلاح السنحاني وزير الخارجية.. اذكر جبهة واحدة انتصرت فيها الشرعية بدون ‎الامارات والقوات الجنوبية". Advertisements وتابع: "تفتخرون بإنتصارات الجنوب والإمارات وتسرقوها لصالحكم وتهاجمون من صنع هذه الانتصارات". وأضاف: "شرعية سرق ولصوص وفشل وهروب وابتزاز ومن يعتمد عليها لن يحصد إلا الفشل".

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