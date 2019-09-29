خبير إماراتي يكشف فضيحة عن وزير الخارجية اليمني

الأحد 29 سبتمبر 2019 رد الخبير العسكري الإماراتي خلفان الكعبي، على أكاذيب وزير خارجية حكومة الشرعية في الأمم المتحدة بأن دولة الإمارات قصفت الجيش اليمني.

وقال الكعبي: "وزير خارجية الشرعية يكذب ويقول قصف الجيش اليمني بالطيران الحقيقة تم قصف تنظيمات إرهابية مدعومة من الإصلاح،المسيطر على الجيش اليمني بعد أن هاجمت وأصابت أفراد من التحالف". وأضاف الخبير العسكري: "أكاذيب الشرعية ووزرائها ليس جديدا وإساءتهم لمن حماهم ورفع عنهم الظلم متكررة الحقد أعماهم موتوا بغيظكم".

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