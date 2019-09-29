الأحد 29 سبتمبر 2019 الحضرمي كتب الخليج 365-عدن أكد الخبير العسكري الاماراتي خلفان الكعبي ان دولة الامارات لم تقصف قوات الجيش كما قال وزير خارجية الحكومة الشرعية محمد عبدالله الحضرمي .

وقال الكعبي في تغريدة له ان الامارات لم تقصف الجيش اليمني وقامت بقصف تنظيمات ارهابية مدعومة من حزب الاصلاح بحسب قوله . Advertisements وذكر الكعبي ان الامارات قامت بقصف تنظيمات ارهابية مدعومة من حزب الاصلاح والذي يسيطر على الجيش اليمني بعد ان هاجمت وأصابت افراد من التحالف كما قال . وقال الكعبي :أكاذيب الشرعية ووزرائها ليس جديدا وإساءتهم لمن حماهم ورفع عنهم الظلم متكررة و الحقد أعماهم..مختتما: "موتوا بغيضكم".

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كانت هذه تفاصيل خبر الكعبي يرد على الحضرمي ويقول: لم نقصف الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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