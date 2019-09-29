الكثيري يطلع على برامج ومشاريع صندوق دعم الشباب بحضرموت

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الأحد 29 سبتمبر 2019
صورة من اللقاء
كتب
الخليج 365 - سيئون
اطلع وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم على البرامج والمشاريع الممولة من قبل صندوق دعم الشباب بالمحافظة.
وتعرف الوكيل الكثيري خلال لقائه اليوم بحضور وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي مدير عام الصندوق سولاف عبود الحنشي الى أهداف الصندوق المتمثلة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل للشباب وتنويع مصادر الدخل ونشر الوعي بمزايا العمل الخاص والتنسيق والترويج للمبادرات الشبابية وكذا توفير المعلومات وتقديم الدعم التقني وتنمية العنصر البشري وتدريبه من خلال المؤسسات الداعمة وتمويل المشروعات وفقا للوائح الخاصة بذلك.
ولفتت مديرة الصندوق بأن المشاريع الممولة من الصندوق تتنوع بين المشاريع الزراعية والانتاجية والتجارية والصحية الى جانب المشاريع الخدمية والحيوانية بما يسهم بصورة مباشرة في تنمية وتنويع مصادر الدخل القومي وتلبية احتياجات السوق المحلي والخارجي.
وأكد وكيل المحافظة حرص قيادة السلطة المحلية على انجاح نشاط المؤسسة لتحقيق أهدافها السامية ، داعيا قيادة الصندوق الى بذل المزيد من الجهد والتركيز على المشاريع ذات المنفعة الاقتصادية .
حضر اللقاء مدير البرامج والمشاريع بالمؤسسة ياسر بامدحج ومنسق الصندوق بالوادي خالد شنتوف وأخصائي تمويل عبدالله باهديلة .
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