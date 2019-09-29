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الأحد 29 سبتمبر 2019
الحزام الأامني
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الخليج 365 - متابعات
أصدرت قيادة الحزام الامني في مديرية لودر ابين، بيانا نفت من خلاله مشاركة قيادة الحزام الامني بلودر في اي اتفاق او اجتماعات حسب ما نشر في بعض الصحف والمواقع.
وأوضح البيان ان قوات الحزام الامني في لودر ملتزمة بواجبها في حفظ امن المدينة والتصدي لأي اعتداء يأتي من خارج المدينة .
وقال حزام لودر في بيانه، عن اجتماع عقد اليوم بمدينة لودر بين ما تسميه الصحيفة شخصيات رسمية وإجتماعية و عسكرية وأمنية بأبين حول الأحداث الطارئة لحالة التوتر التي تشهده لودر، ومن باب إيضاح الحقيقة فإننا في قيادة الحزام الأمني لودر ننفي حضورنا وصلتنا بهذا الإجتماع وما تمخض عنه، وأن من حضر هذا الإجتماع لا يمثل إلا شخصه ونفسه.
ونؤكد إننا قيادة وأفراد الحزام الأمني بلودر على عهدنا ووفائنا لقيادتنا في الحزام الأمني ممثلة بالقائد عبد اللطيف السيد قائد الحزام الأمني م/أبين
وأننا ثابتون وباقون على مبادئنا في حفظ واستقرار أمن مدينتا ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمنها واستقرارها وإرهاب أهلها المسالمون من القوى الإرهابية والإخوانية وسنحمي مدينتنا حتى أخر قطرة من دمائنا
ونرفض التعاون أو أي تنسيق أو عمل مشترك مع من باعوا ضمائرهم ووطنهم الجنوبي مقابل فتات المال ومصالحهم الشخصية لإسيادهم الغزاة للجنوب.
وستظل مدينة لودر الشموح والصمود جنوبية ، جنوبية ولن يستطيع أحد إرغام أهلها على بيع هويتهم الجنوبية مهما حاول المتربصون والمتمصلحون.
ونؤكد أننا سنقف ونصطف مع أهلنا في لودر والجنوب عامة حتى استعادة دولتنا الجنوبية.
كانت هذه تفاصيل خبر الحزام الأمني بلودر ينفي مشاركته بأي اجتماعات سرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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