شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف اين سيتم الصلاة على الحارس الشخصي للملك سلمان اللواء "عبدالعزيز الفغم" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن ابن أخ اللواء عبدالعزيز الفغم، بداح بن طلال الفغم، أن الصلاة على المغفور له بإذن االله في الحرم المكي اليوم الأحد.

وقال عضو مجلس الشورى، شقيق الفقيد الدكتور نواف الفغم في تغريدة عبر حسابه بـ "تويتر": "الصلاة ستكون في الحرم

المكي اليوم مع صلاة العشاء والدفن هناك بحول االله، مكان العزاء سيحدد لاحقاً، والحمد الله على قضائه وقدره".



وانتقل إلى رحمة االله تعالى اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين . يذكر أن الفقيد كان قد

التحق بكلية الملك خالد العسكرية مع بداية عام 1410هـ وتخرج منها بنهاية عام 1412 وعُيّن باللواء الخاص وتم نقل خدماته إلى

الحرس الملكي بعد دمجه مع اللواء الخاص.

وعمل الفقيد حارساً شخصياً للملك عبداالله بن عبدالعزيز -رحمه االله-، ثم عمل الفقيد حارساً للملك سلمان بن عبدالعزيز

وحصل اللواء الركن "الفغم" - رحمه االله - على أفضل حارس شخصي على مستوى العالم، من قِبل منظمة الأكاديميةحفظه االله-.

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