شكرا لقرائتكم خبر عن ""الخليج 365"" ينفرد بنشر تفاصيل حياة حارس الملوك عبدالعزيز الفغم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شرطة مكة، اليوم الأحد، استشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم ، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين، إثر إطلاق النار

عليه من صديقه وإصابة 5 من رجال الأمن.

واللواء عبد العزيز بن بداح الفغم المطيري، تولّى مهمة الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد

العزيز آل سعود، وكان قائد قوة الحرس الخاص بالحرس الملكي السعودي.

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وقد تخرّج الشهيد من كلية الملك خالد العسكرية، بعدها تم تعيينه من قِبل الحرس الوطني السعودي في وظيفة لواء

خاص، ثم نُقل للخدمة في الحرس الملكي، ولقد عمل والد اللواء الراحل أيضًا مرافقًا شخصيًا للملك عبد االله بن عبد العزيز؛

حيث كان يلازمه في كل مكان لمدة وصلت إلى ثلاثين عامًا.

ولقد حاز على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قِبَل "منظمة الأكاديمية العالمية"، وتلقى ترقية استثنائية من رتبة

عميد إلى لواء عام 2017 في عهد الملك سلمان.

وعمل الفغم، مع الملك عبداالله بن عبدالعزيز، قرابة عشرة أعوام، تدرج خلالها حتى وصل إلى حراسة الملك الشخصية، ودفعه هذا الإخلاص والتمكن ليختاره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، حارسًا شخصيًا له، لمهاراته الاحترافية المتميزة، إضافة

إلى السرعة البديهية وحسن التصرف.

وكان والد الفقيد بداح بن عبداالله بن هايف الفغم، يعمل مرافقًا شخصيًا للملك عبداالله بن عبدالعزيز، ولازمه في كل مكان

لمدة وصلت إلى ثلاثين عامًا.