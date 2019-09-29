الاكثر مشاهدة - وأخيرًا : أسرة ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ تخرج عن صمتها وتحسم الجدل وتكشف تفاصيل غريبة ومثيرة حول مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت لمياء غالب - ابنة أخت اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان - تفاصيل جديدة عن مقتله.

ونشرت "لمياء" صورة لـ"الفغم" وعلقت عليها قائلة: "رحم الله خالي اللواء عبدالعزيز بداح الفغم بعد مقتله حينما كان في منزل صديقه على يد صديق ثالث لهما غدرا وذلك مساء يوم امس السبت". Advertisements ​​ ​​​​​​​

وأضافت: "رجل تشرف بخدمة وطنه وملوكه عن قرب والشرف لنا جميعا بعد ذلك .. إنا لله وإنا إليه راجعون". و كشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة اللواء عبد العزيز الفغم الذي يعد الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز . وتضاربت الأنباء بشأن مقتل "الفغم" ، حيث قالت صحيفة الرياض السعودية إن مقتل "الفغم" جاء بسبب تعرضه لإطلاق نار لوجود خلاف شخصي بينه وبين أحد الأشخاص. ويضيف نشطاء سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن "القاتل" كان يرتبط بعلاقة صداقة مع "الفغم" ما اعتبروه "خيانة". بينما ذهب نشطاء معارضون إلى أن وفاة "الفغم" جاءت أثناء دفاعه عن العاهل السعودي إثر تعرضه لمحاولة اغتيال ، وهي الرواية التي ليس لها أساس حتى الآن.

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