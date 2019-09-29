شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اغتيال #عبدالعزيز_الفغم الحارس الشخصي لـ الملك سلمان .. ظهور مفاجئ لـ سعود القحطاني .. و ابن... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - محمد علي يفجر مفاجأة جديدة ويشعل الشارع المصري بتسريبات حساسة عن السيسي وبن زايد و بن سلمان .. صور وفيديو إعلان عسكري جديد لناطق الحوثي و محمد عبدالسلام يتحدى السعودية ويكشف عن حدث مهم جدا سيحدث غدا الأحد الثالثة عصرا بالتمام

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد اغتيال #عبدالعزيز_الفغم الحارس الشخصي لـ الملك سلمان .. ظهور مفاجئ لـ سعود القحطاني .. و ابن... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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