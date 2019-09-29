شكرا لمتابعة خبر عن إحدى دول التحالف تباغت الجميع وتتخذ هذه الخطوة الصادمة بعد اعلان الحوثيين أسر ثلاثة ألوية يمنية وفصيل سعودي والمنطقة العسكرية الخامسة تصدر البيان رقم ( 1) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - إحدى دول التحالف تباغت الجميع وتتخذ هذه الخطوة الصادمة بعد اعلان الحوثيين أسر ثلاثة ألوية يمنية وفصيل سعودي والمنطقة العسكرية الخامسة تصدر البيان رقم ( 1)

غادرت قوات سودانية اليمن، بعد انتهاء مهامها ضمن عمليات التحالف بقيادة السعودية شمال غرب البلاد.

وذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة للقوات الحكومية، بأن لواء من الجيش السوداني المشارك ضمن قوات التحالف، غادر السبت، بعد انتهاء فترة مشاركته التي استمرت قرابة العام، إلى جانب القوات اليمنية، شمال غرب اليمن.

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وقال المركز في بيان له عبر صفحته بموقع "فيسبوك" إن قيادة الجيش في المنطقة الخامسة، أقامت السبت، حفلا توديعيا للواء الرابع حزم، أحد ألوية القوات السودانية المشاركة ضمن قوات التحالف في اليمن.

ونقل المركز عن قائد المنطقة الخامسة، اللواء يحيى صلاح، قوله إن القوات السودانية "ضحت في اليمن بدمائها، من أجل أن تظل اليمن صحيحة العقيدة عربية الهوية". واستقبلت قيادة القوات الحكومية، وفقا للمركز الإعلامي، لواء جديدا من القوات السودانية حمل اسم "اللواء السادس حزم"، ليحل مكان اللواء الرابع المغادر، للمشاركة في ما سماها "معركة الواجب ونصرة الشقيق.. معركة تحرير اليمن من عناصر المليشيا والتمرد التي تمثل اليد الإيرانية في المنطقة العربية".

من جانبه، توعد قائد اللواء الرابع حزم الذي غادر الأراضي اليمنية، العميد الركن محيي الدين سعيد، الحوثيين بالاحتفال في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء. وفي أغسطس 2018، غادر لواء من الجيش السوداني يسمى "لواء الحزم الثاني" منطقتي "ميدي" و"حرض" بمحافظة حجة شمال غرب البلاد، بعد انتهاء مهامه القتالية المساندة لقوات الجيش الوطني هناك، والتي استمرت لثمانية أشهر.

وفي وقت سابق من العام، أكد رئيس المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، عبدالفتاح البرهان على "بقاء القوات السودانية في مهامها ضمن العمليات العسكرية باليمن بقيادة السعودية".

وتشارك السودان ضمن قوات التحالف العربي بقيادة الرياض باليمن دعما للشرعية ضد مليشيات الحوثي منذ 26 آذار/ مارس 2015، في جبهات ساخنة من الساحل المطل على البحر الأحمر الممتد من باب المندب، حيث ممر الملاحة الدولي وصولا إلى مدينة ميدي القريبة من الحدود السعودية، فيما تشارك ألوية أخرى في جبهات صعدة المعقل الرئيسي لزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي.

وكان الجيش السوداني أعلن في أيلول/ سبتمبر 2017، عن مقتل 412 عسكريا من قواته في مواجهات خاضها ضد مسلحي الحوثي وقوات الرئيس الراحل، علي عبدالله صالح، قبل أن ينفك تحالفه مع الجماعة بمقتله برصاص مسلحيها مطلع كانون الثاني/ ديسمبر من العام نفسه".