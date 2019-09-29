شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الصور الأولى للحارس الشخصي ’’للملك سلمان‘‘ "عبدالعزيز الفغم" بعد مقتله اليوم .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت صحيفة عكاظ السعودية فجر اليوم الأحد وفاة الحارس الشخصي للملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم . ونشرت الصحيفة خبرا تحت عنوان " حارس الملوك ..فقيد الوطن والسعوديين " ، تطرقت فيه الى تغريدات السعوديين وحزنهم على وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم ، كما كشفت الصحيفة عن جزء من حياة الفقيد الفغم الذي اكمل مسيرة والدة في حراسة ملوك السعودية.

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