المرتضى يكشف مصير جثث المرتزقة في عملية “نصر من الله”

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

كشف رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، السبت، عن مصير المئات من جثث المرتزقة الذين قضوا في عملية “نصر من الله” في محور نجران.

وأوضح المرتضى أن جثث المئات من المرتزقة لا زالت ملقاة في أرض المعركة بسبب تعنت قوى العدوان وعدم سماحها للصليب الأحمر من انتشالها.

وقال المرتضى إن “المئات من جثث مقاتلي العدو لازالت مرمية في الشعاب والأودية في محور نجران بعد عملية نصر من الله نتيجة عدم سماح قوى العدوان للصليب الأحمر الدولي بانتشالها”.