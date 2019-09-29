شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــــاجل : أول صورة للحارس الشخصي ’’للملك سلمان‘‘ اللواء "عبدالعزيز الفغم" بعد مقتله.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اعلنت صحيفة عكاظ السعودية فجر اليوم الأحد وفاة الحارس الشخصي للملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم .

ونشرت الصحيفة خبرا تحت عنوان " حارس الملوك ..فقيد الوطن والسعوديين " ، تطرقت فيه الى تغريدات السعوديين وحزنهم على وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم ، كما كشفت الصحيفة عن جزء من حياة الفقيد الفغم الذي اكمل مسيرة والدة في حراسة ملوك السعودية.

جديد الحدث أونلاين:

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وفي ذات السياق نشر ناشطون على منصة تويتر صورا قالو انها للواء الفغم بعد مقتله ، ويظهر بالصورة وهو مضرجا بالدماء لكنه غير واضحا الملامح .

وبعد التاكد من صحة الصور تبين انها صورا قديمة لمواطن لبناني قتل بطلق ناري من مسدس حربي في منزله في منطقة البترون بتاريخ 23 نيسان 2017م .



وكان ناشطون سعوديون وبعض من اقارب اللواء الفغم قد كشفو ان الفقيد قتل “مساء أمس في منزل صديقه فيصل السبتي، حيث تم إطلاق النار عليه من صديق آخر سابق له بعد اقتحام المنزل بسبب خلاف بينهما”.



وأوضح حساب يحمل إسم “بن عويد” في تغريدة أخرى أن “الفغم” كان “في زيارة لمنزل صديقه (فيصل السبتي) وبحضور أخيه (تركي السبتي)، ودخل الجاني عليهما في المنزل (وهو صديق سابق للواء) ونشب بينها نقاش بسبب خلاف شخصي قديم”.



وتصدر هاشتاج #عبدالعزيز_الفغم منصة تويتر ، حيث عبر السعوديون خلاله عن حزنهم العميق لرحيل الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.