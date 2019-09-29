ورد الآن : شاهد أول مقاطع فيديو مسربة للقوات التي سقطت اليوم تحت الأسر بيد الحوثيين (صور)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشر ناشطون مقاطع اولية لقوات الشرعية التي سقطت تحت الأسر بيد الحوثيين على الحدود السعودية اليمنية جديد الحدث أونلاين: Advertisements وكان المتحدث باسم القوات العسكرية اليمنية في صنعاء العميد يحيى سريع قد أعلن في وقت سابق اليوم عن عملية عسكرية برية كبيرة في محور نجران، تمكنت خلالها قوات صنعاء خلال الأشهر الماضية من إسقاط 3 ألوية عسكرية تابعة للتحالف وأسر الآلاف من مقاتلي التحالف من عدة جنسيات معظمهم من المقاتلين اليمنيين.

وقال سريع في وقت لاحق إنه سيكشف غداً الساعة الثالثة عصراً عن تفاصيل عملية نجران التي أدت إلى سقوط 3 ألوية عسكرية تابعة للتحالف وأسر المئات من القوات السعودية بينهم ضباط كبار. محلل عسكري تابع للشرعية يكشف أسباب هزيمة التحالف في محور نجران

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