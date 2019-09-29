الشرفي: الحوثيون لا يتورعون عن استخدام المنحرفين في جرائمهم

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الأحد 29 سبتمبر 2019
الحوثيين
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أكد المحلل السياسي المقرب من مليشيا الحوثي، عبد الوهاب الشرفي، أن المليشيا تستخدم المنحرفين في جرائمها.
واختطف مسلحون حوثيون الشرفي قبل أيام من منزله بسبب نقده لفسادهم واحتفائه بذكرى ثورة سبتمبر.
وكتب الشرفي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد، أيلول 29، 2019: يحملون امزجة مجرمين لا يتفتق ذهنهم إلا عن كل شر من خطف وتقطع ونهب و انتهاك حرمات بما فيها الأعراض.
وأضاف الشرفي أنهم لا يتورعون عن استخدام المنحرفين في جرائمهم ويتولون مناصب قضائية وحراسية وعدلية.
ويوم الخميس الماضي اقتحم مسلحون حوثيون منزل الشرفي وروعوا عائلة الشرفي بعد أن اقتادوه إلى مكان مجهول.
ولفتت المصادر إلى أن الشرفي اختطف من قبل الحوثيين رغم قربه منهم.
وأكدت المصادر أن الشرفي تعرض للضرب قبل أن يتم خطفه من قبل المسلحين.
وأوضحت المصادر أن مسلحي المليشيا هددوا نجل الشرفي بإطلاق الرصاص عليه حين حاول الدفاع عن والده.
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