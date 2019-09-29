الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

الامارات ترفض مزاعم وزير الخارجية اليمن حول الخلافات الداخلية

0 نشر
اليمن العربي-صنعاء 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الأحد 29 سبتمبر 2019

علم الإمارات

علم الإمارات

الامارات ترفض مزاعم وزير الخارجية اليمن حول الخلافات الداخلية

كتب

الخليج 365-صنعاء

عبرت الامارات عن رفضها لمزاعم ممثل اليمن حول الخلافات الداخلية في البلاد ونأت  بنفسها عنها، وحثت الأطراف على معالجتها عبر الحوار.

 

وأعربت أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، عن أسف بلادها ورفضها للادعاءات التي أطلقها ممثل اليمن في خطابه أمام الأمم المتحدة.

 

وتمسك وفد الإمارات بممارسة حق الرد على ما ورد من مزاعم في كلمة ممثل اليمن.

Advertisements

 

واكدت الامارات ان لها الحق  في الدفاع عن نفسها والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي باليمن.

 

وقالت نائبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة: إن "التنظيمات الإرهابية بدأت في زيادة وتيرة هجماتها ضد قيادة التحالف والمدنيين".

 

وتابعت: "تم استهداف المليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة وفقًا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني نتيجة التهديد المباشر لأمن قوات التحالف".

 

وأضافت أن "الإمارات ستستمر في اتخاذ إجراءات ملائمة ومناسبة لحماية قوات التحالف العربي من التهديدات الموجهة لها وضمان عدم عودة العناصر الإرهابية بما في ذلك ضمان عدم عودة داعش لمزاولة أنشطتهم الإرهابية في اليمن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات ترفض مزاعم وزير الخارجية اليمن حول الخلافات الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا