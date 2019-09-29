شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو...شاهد اخر فيديو للحارس الشخصي للملك سلمان قبل مقتله " فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثق مقطع فيديو آخر ظهور للواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز قبل مقتله غدرا على يد صديقه.

وبدا في المقطع اللواء الفغم، وهو يمارس رياضة المشي في أحد شوارع كورنيش جدة، قبل مقتله بأيام.

وكان اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز قتل ليل السبت، في مدينة جدة.

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