شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد ساعات من مقتل "اللواء "الفغم"...النيران تشتعل في الرياض ...والدفاع المدني يصدر بيان هام... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي حدوث حريق في مترو الرياض. وقال الحمادي إن المقطع المتداول هو لحادث حريق قديم وقع عام 1439 لمبنى تحت الإنشاء. Advertisements كما علق الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي في تويتر وأوضح أنه "‏إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي مدني الرياض ينفي وقوع حريق في مترو الرياض"، موضحاً بأن المقطع المتداول هو لحادث حريق قديم وقع عام 1439هـ لمبنى تحت الإنشاء. وكانت شائعة حريق المترو سرت في اليومين الماضيين عبر مقطع فيديو زعم متداولوه أنه وقع حديثا.

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