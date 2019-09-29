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عدن - ياسمين التهامي - مقتل الفغم حارس الملك سلمان .. الصاعقة التي نزلت على السعوديين والحزن الذي خيم على كل ارجاء المملكة ( تفاصيل جديدة )

سيطر الحزن على كل ابناء السعودية بعد مقتل حارسك الملك سلمان لاسيما وقد تمكن الرجل من كسب قلوب ابناء الممكلة من خلال حرصه على عمله في خدمة مليكه ولطالما تداول ابناء الممكلة مقاطع تظهر الكثير من المواقف التي كان تدل على ذكاء الفهم وسرعة فطنته اثناء مرافقته للملك سلمان بن عبدالعزيز . وقتل اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم المطيري، الحارس الشخصي والمرافق الخاص للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عصر أمس السبت في ظروف غامضة، حيث سيصلى في المسجد الحرام اليوم الأحد. وجاء نبأ مقتل الفغم كالصاعقة على السعوديين، إذ شعروا بحزن كبير على فقدانه وفق ما امتلأت به هاشتاغات النعي لموته المفاجئ، وهو حاز على إعجاب المواطنين منذ أن كان حارسا شخصيا للملك عبد الله بن عبد العزيز. Advertisements واللواء الراحل لفت أنظار العالم له كأشهر "حارس ملكي" في العصر الحديث حسب وسائل الإعلام الغربية التي تداولت صورا ومشاهد له، خلال تنفيذه مهمات حراسة الملك سلمان وقبله الملك عبد الله داخل المملكة وخارجها. الفغم الذي حصل على لقب أفضل حارس شخصي على مستوى العالم من قبل منظمة الأكاديمية العالمية، كان ظلا لحراسة الرجل الأول في الدولة الملك سلمان بن عبد العزيز بطريقة رسمت الثقة الشعبية على تأمين موكب الملك وتحركاته. وهو خبير في حراسة الشخصيات الهامة، إضافة إلى شخصيته الجذابة ومهاراته الاحترافية، وسرعة بديهته وحسن تصرفه في أصعب المواقف، وهو ما يفسر حصوله على ترقيه استثنائية من رتبة عميد إلى لواء قبل ثلاثة أعوام. الفغم سار على طريق والده اللواء بداح بن عبد الله بن هايف الذي عمل مرافقا شخصيا للملك عبد الله بن عبد العزيز لثلاثة عقود، حتى توفى في سن مبكرة، ليظهر ابنه عبد العزيز ويكمل مسيرة أبيه في حراسة الملوك. ونعى الفقيد عدد من أقاربه وأصدقائه ومشاهير ومسؤولون وآلاف المواطنين عبر موقع تويتر، حيث جرى تداول صوره مع عبارات النعي وأبيات الرثاء والدعوات له بالرحمة والمغفرة.

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