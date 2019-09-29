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عدن - ياسمين عبدالعظيم - التفاصيل الكاملة لمقتل حارس الملك سلمان في مدينة جدة السعودية .. تعرف على اسم القاتل والسبب الحقيقي لارتكابه الجريمة ..(اخر التطورات الطارئة)

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