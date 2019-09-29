صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون الفتاة السعودية التي خرجت الشوارع بملابس فاضحة وخادشة للحياء ومحرمة .. شاهدوا ما حدث لها وماذا قالت في رسالتها الأخيرة لـ ولي العهد السعودي

2019/09/29 الساعة 11:17 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

كشفت الفتاة السعودية ، التي أثارت ضجة في السعودية، بعد أن نشرت مقطع فيديو توثق فيه خروجها للشارع بدون عباءة أو حجاب عن مفاجأة جديدة، وأعادت توجيه رسالة إلى ولي العهد محمد بن سلمان.

ونشرت السعودية مناهل العتيبي، الشهيرة بـ"ولية أمر نفسها" على حسابها في "تويتر" مقطع فيديو لجانب من مقابلة تلفزيونية، قالت إنها مع قناة وصفتها بـ"العالمية" في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت مناهل "ولية أمر نفسها" في تغريدة؛ تعليقًا على الفيديو: "من خلف الكواليس، ترقبوني قريبًا في جلسة تصوير لإحدى القنوات العالمية ومن وسط الرياض تحديدًا شارع التحلية".

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