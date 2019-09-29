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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير جدا ...أول تعليق للشرعية بشان أسر ثلاثة ألوية يمنية وفصيل سعودي اسرتهم جماعة الحوثي في محور نجران ..وصحيفة الاندبندنت تكشف الحقيقة

وصف مصدر مقرب من الجيش اليمني بيان الحوثيين، السبت، بشأن أسر وقتل ثلاثة ألوية تابعة للشرعية وفصيل سعودي بـ"الخيال الهوليوودي"، وسخر من المعلومات الواردة، قائلاً إنه لا وجود لعمليات عسكرية اسمها "محور نجران"، بل هي في عمق صعدة ومحور كتاف، حيث سقط لميليشيا الحوثي 1500 قتيل، وخسرت ما يتجاوز الـ250 عربة.

وأضاف المصدر في حديث لـ "اندبندنت عربية" أنّ مبالغات ميليشيا الحوثي مستمرة بعد إحراج إيران لها، حين جعلتها تتبنى عملية الهجوم على مصفاة بقيق التابعة لـ"أرامكو" السعودية والأخرى الواقعة في هجرة خريص، لتأتي التأكيدات الاستخبارية بعدها أن الهجوم وقع من الشمال، وأنّ إيران هي من أطلقت الطائرات المسيّرة وصواريخ كروز.

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وتابع "قبل عشرة أيام، قال الحوثي إنه مستعد لوقف الهجمات على الأراضي السعودية والآن يعلن هذا البيان الهوليوودي، وهي محاولة استعراض قوة، بعد إحراج طهران له، لكن الحقيقة أن المعارك مستمرة وخسائر الحوثي تجاوزت 1500 قتيل ومئات العربات والمعدات.

ومن قتلى قادة الحوثيين، اللواء أمين حميد الحميري، قائد محور صعدة، الذي لقي حتفه في معارك جبهة كتاف، والعميد عادل قائد أبو أصبع، قائد لواء 135، الذي سقط في جبهة كتاف أيضاً، والعميد محمد عبده دغيش، قائد محور البيضاء، قُتل في كتاف، إلى جانب شخصيات قيادية كبيرة غيرهم ".