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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو...الشرعية تباغت وزير الخارجية الاماراتي بضربة قاضية تسقطه ارضا وتكشف فضيحة مدوية جعلت كل الاماراتيين يشعرون بالخجل

2019/09/29 الساعة 09:44 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

رد وزير في الحكومة الشرعية على تصريحات وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد، في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث فيها عن انفاق بلاده لـ 6 مليار دولار في اليمن.

وقال وزير الدولة عبدالغني جميل، في تغريدة على "تويتر" رصدها "المشهد الخليجي": "وزير الخارجية الاماراتي يقول إنهم أنفقوا ٦ مليار في اليمن.. أنا كعضو في الحكومة انفي نفياً قاطعا".

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وأضاف: "بالفعل أنفقوها في اليمن وليس لدعم اليمن ولكنهم انقوها لتدمير اليمن وتحويل حياة اليمنيين الى جحيم فتلك الاموال الطائلة انفقت من اجل بناء سجون سرية، فرق اغتيالات، شراء ولاءات، تسليح الجماعات الارهابية المختلفة، تسليح أي كيانات خارج إطار الدولة، تزويد الحوثيين بالسلاح والمال)".