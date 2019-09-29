شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..وفاة محافظ إحدى المحافظات الجنوبية بشكل مفاجئ والحزن يعم كل ارجاء المحافظة ( اسم المحافظ + الصورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..وفاة محافظ إحدى المحافظات الجنوبية بشكل مفاجئ والحزن يعم كل ارجاء المحافظة ( اسم المحافظ + الصورة )

توفي عصر امس السبت 28 سبتمبر 2019، الشخصية الوطنية البارزة المناضل عبدالله محمد طالب الجنيدي في مسقط رأسه في منطقة امصلب في محافظة شبوة بعد رحلة معاناه وصراع مع المرض وبذلك خسر الوطن برحيله أحد الشخصيات الوطنية التي كان لها إسهامات بارزة في خدمة الوطن والمجتمع.

ويعتبر الفقيد عبدالله محمد طالب الجنيدي من الشخصيات الوطنية والسياسية والعسكزية والاجتماعية البارزة على مستوى محافظة شبوة والجنوب بشكل عام، وهو من أوائل الأشخاص الذين تعرفوا على حركة التحرر في جنوب الجزيرة العربية، وأخذ مكانه ضمن مسيرة ثورة الرابع عشر من اكتوبر عام 1963 ضد الاستعمار البريطاني، وناضل في سبيل أهدافها حتى نيل الاستقلال في 30 نوفمبر 1967.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Advertisements

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

--------------------------------------------------------------------------------------------------

وتحلى الفقيد عبدالله محمد طالب الجنيدي بمهارات قيادية وذلك من خلال العديد من المناصب القيادية و العسكرية والمدنية في السبعينات من القرن الماضي، وكان أهمها اركان للواء الثلاثين المرابط في ثمود في محافظة حضرموت، وعمل مأمور جزيرة سقطرى، وفي عام 1977 تم تعينه محافظاً لمحافظة أبين في عهد الرئيس الراحلة سالمين.

