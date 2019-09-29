شاهد بالفيديو.. قنبلة ماء كادت تقلب عرس في صنعاء إلى مأتم ومجرزة

الأحد 29 سبتمبر 2019

صورة من الفيديو

كتب الخليج 365-صنعاء

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح عراك في احد الاعراس في صنعاء بسبب قنبلة ماء كاد أن يتحول الى قتال بالاسلحة.



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وقال الناشطون أن قنينة مياه معدنية كادت ان تتسبب بمجزرة بالأسلحة في أحد الاعراس.

وذكر الناشطون أن القنينة اشعلت معركة حامية الوطيس، امتدت الى كافة انحاء قاعة العرس، واستخدم فيه العراك بالأيدي؛ الامر الذي أفسد راحة الضيوف المتواجدين داخل القاعة.

وشهدت بعض أعراس صنعاء حوادث غريبة و مماثلة لكنها نادرة الحدوث.