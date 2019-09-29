شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد صورة مباشرة ...هذا هو المكان الذي قتل فيه الحارس الشخصي للملك سلمان "الفغم" وهذا مصير مافعلته الشرطة مع القاتل "صورة +تفاصيل حصرية " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثقت صورة متداولة، للحظة تطويق الجهات الأمنية لمنزل صديق اللواء الراحل عبد العزيز الفغم، أثناء تحصن الجاني داخله في حي الشاطئ بجدة. وتمكنت القوات الأمنية من قتل الجاني أثناء محاولته للهروب وإطلاقه النار تجاهها فبادلته إطلاق النيران ما أدى لمصرعه في الحال. Advertisements وكان اللواء عبد العزيز الضابط في الحرس الملكي قد لقى حتفه، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بعد إطلاق النار عليه داخل منزل صديقه، من قبل صديق قديم له نشب بينهما خلاف. يذكر أن ابن أخ المغفور له «بداح بن طلال الفغم»، أعلن أن الصلاه عليه ستكون في الحرم المكي اليوم الأحد، وأن العزاء سيكون في منزل جده بداح بن عبدالله الفغم في الرياض وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : شاهد صورة مباشرة ...هذا هو المكان الذي قتل فيه الحارس الشخصي للملك سلمان "الفغم" وهذا مصير مافعلته الشرطة مع القاتل "صورة +تفاصيل حصرية " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.