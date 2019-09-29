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عدن - ياسمين التهامي - أقارب اللواء الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان يكشفون تفاصيل حادِثة مقتله.. والصلاة عليه في الحرم المكي 2019/09/29 الساعة 09:29 صباحاً كشف عدد من أقارب اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تفاصيل حـادثة وفاته أمس (السبت). وذكر أقارب اللواء الفغم أنه كان في منزل أحد أصدقائه يوم أمس، وأثناء ذلك دخل عليهما صديق سابق للواء ودار بينهما نقاش بسبب خلاف شخصي قديم. وأوضحوا أن الجاني بادر آنذاك بقـتل اللواء الفغم غدراً. وأشاروا إلى أنه من المقرر أن يصلى عليه اليوم (الأحد) في المسجد الحرام بمكة المكرمة، مطالبين الجميع بمسامحته والعفو عنه، والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

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